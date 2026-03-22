Cena de Memphis em Corinthians x Flamengo viraliza: 'Não vai ser nada'
Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão
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O atacante Memphis Depay não conseguiu completar em campo o confronto entre Corinthians e Flamengo, deste domingo (22), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 do Timão sentiu lesão e pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo da partida.
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O caso aconteceu aos 19 minutos. Na ocasião, o holandês havia acabado de iniciar uma jogada que resultou no gol de Yuri Alberto, que empatava o jogo naquele momento.
Ao dar um passe para Matheus Bidu, que posteriormente assistiu o camisa 9 do Timão no lance do gol, Memphis sentiu a coxa esquerda. Imediatamente, o jogador caiu no gramado e pediu para ser substituído.
Imagens da transmissão da partida, pelo Premiere, flagraram a frustração do atacante ao deixar o gramado da Neo Química Arena. A cena viralizou nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:
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