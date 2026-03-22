Veja gols em Corinthians x Flamengo: Paquetá abre o placar e Yuri Alberto empata
Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro
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O Flamengo saiu na frente do placar contra o Corinthians, neste domingo (22), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Lucas Paquetá foi o responsável por marcar para o clube Rubro-Negro no início do primeiro tempo do confronto.
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O cronômetro marcava três minutos, quando após uma jogada trabalhada, a bola chegou em Lucas Paquetá, na direita, que arrumou o corpo para finalizar de primeira. O arremate rasteiro do camisa 20 não deu chances para o goleiro Hugo Souza, que se quer encostou na bola. Veja abaixo:
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A alegria rubro-negra não durou muito. Aos x minutos, Yuri Alberto deixou tudo igual no confronto da 8ª rodada do Brasileirão. O gol do camisa 9 surgiu após uma bela jogada trabalhada do ataque do Timão.
Memphis lançou Matheus Bidu pela ponta esquerda, que rapidamente acionou o atacante do Corinthians na área para marcar. Veja o lance abaixo:
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