O ex-árbitro brasileiro PC Oliveira, comentarista na TV Globo, elegeu ao "Ge" o pênalti marcado por Bráulio da Silva Machado no Maracanã, no duelo entre Flamengo e Juventude, pela 31ª rodada do Brasileirão, como o pior erro de arbitragem do Campeonato Brasileiro. O ex-juiz também opinou nos outros quatro piores equívocos. Confira abaixo os lances escolhidos.

1 - Flamengo 4 x 2 Juventude: pênalti incorreto marcado a favor do Flamengo

Gerson sofre pequeno contato de Mandaca e cai na área (Foto: Reprodução/GE)

Flamengo 4 x 2 Juventude: 31ª rodada - Campeonato Brasileiro

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

2 - Vasco 2 x 1 Grêmio: pênalti não marcado para o Grêmio

Bola atinge braço de Lucas Piton mas pênalti não foi marcado para o Grêmio (Foto: Reprodução/GE)

Vasco 2 x 1 Grêmio: 1ª rodada - Campeonato Brasileiro

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP)

3 - Vitória 2 x 1 Fluminense: pênalti incorreto marcado a favor do Vitória

Matheuzinho sofreu toque de Lima na área e pênalti foi marcado para o Vitória (Foto: Reprodução/GE)

Vitória 2 x 1 Fluminense: 31ª rodada - Campeonato Brasileiro

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

4 - Vasco 1 x 1 Botafogo: cartão vermelho não aplicado para jogador do Vasco

Hugo Moura, do Vasco, dá entrada forte em Tchê Tchê, do Botafogo (Foto: Reprodução/GE)

Vasco 1 x 1 Botafogo: 13ª rodada - Campeonato Brasileiro

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Gizeli Casaril (SC)

🖥️ VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/ES)

5 - Corinthians 0 x 0 Atlético-MG: cartão vermelho não aplicado para jogador do Corinthians

Fagner atinge joelho de Zaracho em Corinthians x Atlético-MG (Foto: Reprodução/X)

Corinthians 0 x 0 Atlético-MG: 1ª rodada - Campeonato Brasileiro

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins