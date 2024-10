Pênalti? Comentarista de arbitragem dá veredito em lance de Cuiabá x Corinthians

Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de pênalti (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 22:22 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), na Arena Pantanal, com um gol de pênalti de Memphis Depay. A penalidade, marcada ainda no primeiro tempo, causou repercussão nas redes sociais, mas para a ex-árbitra Nadine Basttos, Bruno Arleu de Araújo acertou na decisão.

- De acordo com a analista de arbitragem do SBT, Nadine Basttos, Marllon pisou no pé esquerdo do Talles Magno, derrubando o atacante dentro da grande área - escreveu o perfil oficial do SBT nas redes sociais.

O pênalti de Marllon em Talles Magno foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo e convertido por Memphis Depay. No início do primeiro tempo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo havia marcado outro pênalti para o Corinthians, mas voltou atrás na decisão após revisão no monitor do VAR.

A rodada 31 do Campeonato Brasileiro foi marcada por algumas polêmicas de arbitragem, principalmente nos jogos Palmeiras x Fortaleza, Flamengo x Juventude e Vitória x Fluminense. Os árbitros das três partidas, tanto de campo quanto do VAR, foram afastados pela CBF.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 35 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Na 15ª posição, a situação ainda é complicada, já que Red Bull Bragantino e Juventude, primeiros clubes do Z-4, tem apenas um pontos a menos que o Alvinegro. O Cuiabá vive situação delicada, na 19ª colocação, com 27 pontos.

Sequência do Corinthians

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians tem clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. Antes, o time de Ramón Díaz faz o segundo jogo da semifinal da Sul-Americana, contra o Racing-ARG. Na primeira partida, as equipes empataram em 2 a 2.

Depay marcou o gol de pênalti em Cuiabá x Corinthians (Foto: Gil Gomes/AGIF)