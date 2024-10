Medalhão do Brasileirão parabeniza Rodri pela Bola de Ouro e é detonado: ‘Piada’

Rodri venceu a Bola de Ouro da temporada 2023/24 (Foto: FRANCK FIFE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 21:21 • Rio de Janeiro (RJ)

A escolha de Rodri como vencedor do prêmio Bola de Ouro causou revolta em brasileiros que esperavam Vini Jr como melhor jogador da última temporada. Nas redes sociais, o volante Fernandinho, do Athletico Paranaense, parabenizou o espanhol e recebeu críticas de internautas nas redes sociais.

- Outra grande conquista em uma carreira de muito sucesso. Muito bem, Rodri - escreveu Fernandinho, junto a uma foto com Rodri.

Fernandinho é um dos ídolos recentes do Manchester City, tendo conquistado 13 títulos pelo time inglês em nove anos no clube. O volante atuou ao lado de Rodri por três temporadas, até deixar os Citizens em 2022, quando fechou com o Athletico Paranaense.

Além do currículo pesado no Manchester City, Fernandinho também teve passagem pela Seleção Brasileira, tendo atuado nas Copas do Mundo de 2014 e 2018. Revelado pelo Athletico, o jogador de 39 anos também defendeu o Shakhtar Donetsk, onde conquistou 14 títulos.

Números de Vini Jr e Rodri na temporada 2023/24

Vini Jr anotou 24 gols e deu nove assistências em 39 jogos pelo Real Madrid na última temporada. Em 2023/24, o brasileiro conquistou Champions League, La Liga e Supercopa da Espanha. Com a Seleção Brasileira, acabou eliminado nas quartas de final da Copa América.

Rodri, por sua vez, marcou nove gols e deu 13 assistências em 50 jogos pelo Manchester City. Pelo clube inglês em 2023/24, o meia conquistou a Premier League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes. Com a Espanha, o jogador foi campeão da Eurocopa.

Fernandinho é um dos ídolos da história do Manchester City (Foto: Divulgação)

Veja a reação dos torcedores à publicação de Fernandinho: