Memphis diz que vitória traz confiança ao elenco do Corinthians

Memphis fez o gol da vitória do Corinthians sobre o Cuiabá







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 21:35 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0 , na Arena Pantanal. O duelo desta segunda-feira (28) foi válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão deixou a zona de rebaixamento da competição. Memphis Depay foi o autor do gol da vitória. Após o jogo, o holandês destacou que o resultado traz confiança ao clube alvinegro na luta contra a degola.

Corinthians vence o Cuiabá e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

- Não preciso dizer o quão importante é essa vitória, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a nossa situação, então fizemos o que precisava ser feito hoje, então estamos muito felizes. Acho que isso nos dá confiança para agora trabalharmos em alguns jogos de três pontos, é importante entrar nesse ritmo, ter esse tipo de confiança - disse o jogador.

Memphis marcou o gol do Timão no final do primeiro tempo. Talles Magno recebeu bom passe de Félix Torres, entrou na área e foi derrubado por Marllon. O árbitro assinalou a penalidade. O holandês bateu e fez.

Memphis Depay valorizou a vitória do Corinthians contra o Cuiabá (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Apesar da vitória, Memphis admitiu que o Corinthians poderia ter jogado melhor. O placar magro reflete como foi a partida, sem grandes chances para ambos os lados. O holandês destacou a falta de inspiração da equipe, mas valorizou o resultado.

- Porque hoje só vencemos por 1 a 0, podíamos ter feito melhor e ainda melhoramos, mas hoje estou orgulhoso da equipe, não sofremos gol, continuamos lutando e com esse tempo também não está fácil, então eu estou orgulhoso da equipe hoje - completou o jogador.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Tabela

Com a vitória, o Corinthians ultrapassou Juventude, Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense. O Timão ocupa a 15ª psoição na classificação, com 35 pontos. Restam apenas sete jogos para o final do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

A saga do Timão para fugir do rebaixamento continua na próxima segunda-feira (4). O Corinthians recebe o Palmeiras, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, o clube alvinegro entra em campo pela Copa Sul-Americana.

Na quinta-feira (31), o Corinthians enfrenta o Racing, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. O duelo é válido pela partida de volta da semifinal da competição continental. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena.