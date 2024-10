Emiliano Díaz destaca vitória do Corinthians em jogo de ‘vida ou morte’

Emiliano Díaz falou sobre a importância da vitória do Corinthians







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 22:15 • São Paulo (SP)

Nesta segunda-feira (28), o Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal. O duelo desta segunda-feira (28), foi válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis marcou o único gol da noite. O Timão deixou a zona de rebaixamento com o resultado. Emiliano Díaz, auxiliar técnico do clube alvinegro, destacou a importância do placar.

O filho de Ramón Díaz falou sobre a importância do confronto. O Corinthians iniciou a rodada na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá é o atual vice-lanterna, com quatro pontos a menos que o Timão. O argentino disse que a partida valida a 'vida' do clube alvinegro na competição.

Memphis diz que vitória traz confiança ao elenco do Corinthians

- Sabíamos que se hoje perdêssemos seria impossível virar a chave. Sabíamos que era um jogo de vida ou morte e era difícil jogá-lo. Se perdêssemos estaríamos mortos. Saímos da zona, respiramos, nem nós nem o grupo gosta de jogar assim, mas quem já jogou e quem está lá dentro sabe que era difícil - disse o auxiliar.

Alívio

Com sete rodadas até o final do Campeonato Brasileiro, o Timão respira. O clube alvinegro conquistou sua segunda vitória consecutiva no torneio. A última vez que o feito havia sido conquistado pelo Corinthians foi na sequência de resultados positivos contra Criciúma e Bahia, ainda no primeiro turno da competição.

Com o resultado, o clube alvinegro saltou para a 15ª colocação do Brasileirão. O Corinthians ultrapassou Juventude, Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense e está há dois pontos do Criciúma, o último clube na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025.

Emiliano Díaz valorizou a vitória do Corinthians no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O jogo

Apesar da vitória, o jogo foi bastante truncado. Corinthians e Cuiabá não conseguiram criar grandes chances ofensivas e o resultado magro refletiu como foi a partida. Emiliano Díaz admitiu que a partida foi vencida mais pelo suor do que pelo talento, mas ressaltou a importância do confronto.

- Não gostamos de ganhar assim, trabalhamos para jogar de outra forma, mas eram três pontos que ou nos davam a vida ou estávamos mortos - destacou o argentino.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

Na segunda-feira (4), o Corinthians recebe o Palmeiras, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o clube alvinegro entra em campo pela Copa Sul-Americana.

Na quinta-feira (31), o Corinthians enfrenta o Racing, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. O duelo é válido pela partida de volta da semifinal da competição continental. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena.