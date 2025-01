Jornalista condena postura de Gabigol após empate do Cruzeiro: ‘Muita máscara’

A estreia oficial de Gabigol com a camisa do Cruzeiro aconteceu no último sábado (26), no empate com o Betim em 1 a 1, no Mineirão. Após a partida, viralizou um vídeo no qual o atacante teria deixado o estádio sem falar com torcedores que o aguardavam. O jornalista João Paulo Cappellanes criticou o centroavante pela situação.

Assim como parte da equipe, Gabigol não fez bom jogo. Em uma jogada, o atleta recebeu um passe e tentou acionar, de primeira, um companheiro de time, que estava a poucos metros de distância. O passe, no entanto, passou longe do alvo. Em outro momento, o centroavante recebeu cruzamento na área e tentou chutar, mas furou.

