Allianz Parque sofre com chuvas em meio à partida do Palmeiras em Barueri

As tempestades que causaram alagamentos na cidade de São Paulo nos últimos dias afetaram diretamente o bairro de Perdizes, onde está localizado o Allianz Parque, casa do Palmeiras. A rua Palestra Itália, um dos principais acessos ao estádio, foi uma das vias mais afetadas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Paulo registrou o terceiro maior volume de chuva desde o início das medições, em 1961. Órgãos de fiscalização chegaram a enviar alertas para moradores em áreas de risco.

Outra tempestade atingiu a região na tarde deste domingo (26), mas de forma mais amena e sem danos aparentes à estrutura do estádio, que receberá o show da banda Twenty One Pilots.

Palmeiras fora do Allianz Parque

Por conta do show realizado neste domingo (26) no Allianz Parque, o Palmeiras mandou a partida contra o Novorizontino, válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. Após sair em vatntagem no placar, a equipe de Abel Ferreira sofreu a virada no segundo tempo, com gols de Pablo Dyego e Robson.

Líder do Grupo D com sete pontos, o Verdão pode ser ultrapassado pelo São Bernardo, que enfrenta o Botafogo-SP na rodada. O retorno do time ao Allianz, por sua vez, está marcado para a próxima terça-feira (28), contra o Red Bull Bragantino.

Allianz Parque, casa do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

