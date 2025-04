Pedro marca duas vezes em goleada do Flamengo e empolga torcedores: ‘Te amo’

Após pouco mais de sete meses parado por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo, Pedro voltou a balançar as redes com a camisa do Flamengo. O camisa 9 foi o autor do quinto e do sexto gol do clube carioca na goleada sobre o Juventude por 6 a 0, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. A dobradinha do atacante levou torcedores à loucura nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja as reações nas redes sociais:

Flamengo x Juventude: como foi o jogo?

O Flamengo sobrou no primeiro tempo e não tomou conhecimento do Juventude. Logo aos seis minutos, Arrascaeta foi quem deu o primeiro chute ao gol, aos seis minutos. Não muito depois, aos 12', o uruguaio colocou a bola na cabeça de Pulgar, que abriu o placar no Maracanã.

O Rubro-Negro ampliou aos logo aos 17 minutos, com Plata finalizando troca de passes com gol dentro da área. Aos 21', mais uma vez Arrascaeta levantou, e dessa vez Danilo cabeceou para fazer o terceiro da equipe na noite e seu primeiro com o Manto Sagrado. Michael ainda teve chance de ampliar aos 29 minutos, após cruzamento rasteiro de Alex Sandro, mas pegou mal e perdeu sem goleiro. Assim, 3 a 0 para o Fla antes do intervalo.

continua após a publicidade

De volta para a segunda etapa, o Flamengo não baixou o ritmo e seguiu pressionando. A recompensa veio aos 10', agora com Arrascaeta deixando o dele. Michael arrancou pela direita e acionou o camisa 14, que limpou o marcador na entrada da área e bate rasteiro para fazer o quarto gol dele no Brasileirão 2025.

Filipe Luís fez alterações na equipe, que manteve o ímpeto ofensivo. Entre os que entraram, Pedro teve o maior destaque: o atacante voltou a marcar após sete meses afastado por conta de lesão. Wesley cruzou pela direita, e o camisa 9 cabeceou na área para fazer o quinto aos 25'/2ºT.

continua após a publicidade

Mesmo com o gol do retorno, o centroavante rubro-negro não ficou satisfeito. Ele invadiu a área, rabiscou dois jogadores do Juventude e foi derrubado por Felipinho dentro da área. Pênalti marcado pelo árbitro e desperdiçado por Pedro, que conferiu no rebote do goleiro e fez mais um aos 34', fechando o caixão em 6 a 0.