Com show de Pedro, Flamengo atropela Juventude e segue líder do Brasileirão

O Flamengo venceu o Juventude 6 a 0 nesta quarta-feira (16), no Maracanã, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. Erick Pulgar, Gonzalo Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro (duas vezes) fizeram os gols dos donos da casa. Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 10 pontos e segue líder do Campeonato Brasileiro, enquanto o Ju tem seis pontos e cai para a sétima colocação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo x Juventude: como foi o jogo?

O Flamengo sobrou no primeiro tempo e não tomou conhecimento do Juventude. Logo aos seis minutos, Arrascaeta foi quem deu o primeiro chute ao gol, aos seis minutos. Não muito depois, aos 12', o uruguaio colocou a bola na cabeça de Pulgar, que abriu o placar no Maracanã.

O Rubro-Negro ampliou aos logo aos 17 minutos, com Plata finalizando troca de passes com gol dentro da área. Aos 21', mais uma vez Arrascaeta levantou, e dessa vez Danilo cabeceou para fazer o terceiro da equipe na noite e seu primeiro com o Manto Sagrado. Michael ainda teve chance de ampliar aos 29 minutos, após cruzamento rasteiro de Alex Sandro, mas pegou mal e perdeu sem goleiro. Assim, 3 a 0 para o Fla antes do intervalo.

continua após a publicidade

De volta para a segunda etapa, o Flamengo não baixou o ritmo e seguiu pressionando. A recompensa veio aos 10', agora com Arrascaeta deixando o dele. Michael arrancou pela direita e acionou o camisa 14, que limpou o marcador na entrada da área e bate rasteiro para fazer o quarto gol dele no Brasileirão 2025.

Filipe Luís fez alterações na equipe, que manteve o ímpeto ofensivo. Entre os que entraram, Pedro teve o maior destaque: o atacante voltou a marcar após sete meses afastado por conta de lesão. Wesley cruzou pela direita, e o camisa 9 cabeceou na área para fazer o quinto aos 25'/2ºT.

continua após a publicidade

Mesmo com o gol do retorno, o centroavante rubro-negro não ficou satisfeito. Ele invadiu a área, rabiscou dois jogadores do Juventude e foi derrubado por Felipinho dentro da área. Pênalti marcado pelo árbitro e desperdiçado por Pedro, que conferiu no rebote do goleiro e fez mais um aos 34', fechando o caixão em 6 a 0.

Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Protestos contra preço dos ingressos

Antes de a bola rolar, torcedores do Flamengo levantaram uma faixa em protesto aos preços dos ingressos, com os dizeres: “Ingresso caro, arquibancada vazia”. Já próximo ao término do primeiro tempo, torcedores pediram a diminuição do valor dos bilhetes e xingaram o presidente Luiz Eduardo Baptista.

— Ei, Bap, vai tomar no c* - gritataram os torcedores.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Flamengo é o clássico com o Vasco. As equipes se enfrentam no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Juventude, às 11h de domingo, recebe o Mirassol no Alfredo Jaconi. Ambos jogos são válidos pela quinta rodada do Brasileirão.

➡️ Além de Bruno Henrique, Flamengo x Juventude tem outro atleta suspeito de fraude em apostas

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 6 x 0 Juventude

4ª rodada — Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

⚽ Gols: Erick Pulgar (1-0, aos 13'/1ºT), Plata (2-0, aos 18'/1ºT), Danilo (3-0, aos 22'/2ºT), Arrascaeta (4-0, aos 10'/2ºT) e Pedro (5-0, aos 25'/2ºT; 6-0, aos 34'/2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Wesley (FLA); Gilberto (JUV);

🏟️ Público presente: 31.445 pessoas;

💰 Renda: R$ 2.296.245,00.

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Pepa)

Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Luiz Araújo), Allan, Gerson e Arrascaeta (Pedro); Michael (Cebolinha) e Plata (Bruno Henrique).

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins (Marcos Paulo), Abner e Felipinho; Davi Góes (Natã), Jádson e Mancada (Jean Carlos); Giovanny, Batalla (Ênio) e Matheus Babi (Gilberto).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

📺 VAR: Rafael Traci (SC).