Bruno Henrique titular? Veja escalação do Flamengo contra o Juventude

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão. Bruno Henrique, indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão amarelo para supostamente favorecer apostadores, começa no banco de reservas. No Maracanã, a bola rola às 21h30 (de Brasília).

Sem o camisa 27, o ataque rubro-negro será formado por Michael e Plata. Além disso, a equipe terá como novidades o zagueiro Danilo e o volante Allan. Eles entram nas vagas de Léo Ortiz e De la Cruz, que ficam como opções entre os suplentes.

Flamengo x Juventude: escalações

Assim, o Flamengo entra em campo no Maracanã com: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Michael e Plata.

O Juventude, que vem de vitória contra o Ceará por 2 a 1, está escalado com: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Felipinho; Davi Góes, Jádson e Mancada; Giovanny, Batalla e Matheus Babi.

