Pedro Certezas vai à loucura com gols de jogadores do Botafogo: ‘De nada, Brasil’

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 23:08 • Rio de Janeiro

O influenciador Pedro Certezas foi à loucura nas redes sociais com o protagonismo dos jogadores do Botafogo na vitória da Seleção Brasileira. A equipe nacional venceu o Chile, nesta quarta-feira (10), por 2 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Luiz Henrique e Igor Jesus foram os responsáveis pelos gols do time canarinho.

Logo após o fim da partida, Certezas compartilhou um vídeo nas redes sociais enaltecendo os atletas do glorioso. No momento de euforia, o influenciador chegou a afirmar que o 'Botafogo salvou a Seleção Brasileira'.

— O Botafogo salvou o Brasil. A verdade é essa. Se não fosse o Botafogo era "saco". De nada, Brasil, de nada, CBF. Dá logo o título do Brasileiro pra gente. Se isso não valeu, o campeonato acabou. Acaba o campeonato. É Igor Jesus e Luiz Henrique. O Botafogo meteria sete no Chile — opinou o influenciador.

A vitória foi importante para a Seleção Brasileira. Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior pôs um ponto final na sequência de maus resultados e voltou a subir na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Agora, o Brasil está em quarto lugar, com 13 pontos, seis atrás da Argentina, atual líder.