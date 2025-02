Pedro Certezas manda recado após derrota do Botafogo na Supercopa do Brasil

O Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, na final da Supercopa do Brasil, neste domingo (2), no Estádio Mangueirão, em Belém, do Pará. Após a partida, o influenciador Pedro Certezas se manifestou nas redes sociais e lamentou o resultado frustrante do Glorioso na decisão do torneio nacional.

continua após a publicidade

➡️ Comunicadores criticam CBF por escolha de sede da Supercopa do Brasil

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através de uma publicação no X, antigo Twitter, Certezas destacou que o Botafogo não tem tratado o início da temporada de 2025 com seriedade. Além disso, ele condenou a atuação do zagueiro Lucas Halter na final da Supercopa do Brasil e mandou um recado para os torcedores rivais.

- Deu ruim. é fod#. precisamos de técnico. clube tá cagando pro início do ano. Ossada. Lucas Halter precisa urgentemente sair daqui. Trata-se de emergência de saúde pública. Pode falar e xingar aí, cambada de fdp, eu vou é encher a cara e comer um japa. Botafogo, te amo demais - publicou o influenciador.

continua após a publicidade

➡️ Quanto o campeão da Supercopa Rei vai ganhar de premiação?

Supercopa do Brasil

Com show de Bruno Henrique, o Flamengo bateu o Botafogo por 3 a 1 no Mangueirão, em Belém, na tarde deste domingo (2), e conquistou pela terceira vez o título da Supercopa do Brasil, agora chamada Supercopa Rei. O atacante rubro-negro marcou dois gols ainda no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo anotou o terceiro na reta final. No fim do jogo, Patrick de Paula descontou para o Glorioso.

Lucas Halter, zagueiro citado por Pedro Certezas, colecionou erros crucias na partida. O camisa 3 foi o responsável por realizar o pênalti em cima de Bruno Henrique, do Flamengo, no primeiro tempo. A penalidade foi convertida pelo próprio camisa 27 do rubro-negro e iniciou a vitória do clube.

continua após a publicidade

Posteriormente, o zagueiro do Glorioso também falhou no terceiro e gol do Flamengo. No lance, ele é desarmado no setor defensivo pelo atacante Luiz Araújo, que aproveitou o erro na saída de bola do Alvinegro para balançar as redes.