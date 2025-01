Pedro Certezas desabafa sobre saída de jogador do Botafogo

O Botafogo já oficializou 13 saídas da equipe campeã da Libertadores e do Brasileirão em 2024 nesta janela de transferência. Entre as baixas, destaca-se o atacante Júnior Santos, artilheiro do título da Libertadores de 2024. Ele está prestes a ser anunciado com reforço do Atlético-MG. O influenciador lamentou a decisão do atleta em deixar o Glorioso.

Em entrevista para o podcast "Charla Podcast", o influenciador destacou que apesar da tristeza, com a saída do atacante, ele não consegue sentir raiva. Certezas declarou que entende a decisão de Júnior Santos e apontou os valores financeiros do possível novo contrato com o Galo como o fator decisivo para a mudança.

- O bagulho é tão surreal, que quando comecei a gravar, em 2017, ele estava assistindo meus vídeos no trabalho dele. Na obra, sei lá. Quando comecei a fazer os vídeos, ele não jogava bola ainda. É por isso que não consigo ficar put* (com a ida para o Galo) - iniciou o influenciador.

- A informação é que ele vai ganhar o dobro, R$ 1,5 milhão. Ele vai ganhar isso por quatro anos. Tipo assim, meu irmão, o cara tem 31 anos. Para mim, ele já é um ídolo histórico do Botafogo. Ele tem a cara do clube, queria que ele ficasse até morrer. A história dele é meio do nada, me lembra a do Garrincha. Do nada virou jogador e foi importante. Você acha que vou ficar put* com esse cara? Ele fez o gol da final na Libertadores - concluiu.

Venda de Júnior Santos

O atacante deve se apresentar em Minas Gerais nos próximos dias para realizar exames e assinar o contrato, que inclui um aumento de salário. O clube carioca acertou a venda por US$ 8 milhões, cerca de R$ 48 milhões na atual cotação, em um contrato por quatro temporadas. Os últimos detalhes estão sendo ajustados para concretizar a compra de 100% dos direitos econômicos que pertencem ao Alvinegro Carioca.

Júnior Santos foi comprado pelo Botafogo em 2023, por cerca de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão), vindo do Fortaleza. Agora, a proposta do Atlético pelo jogador de 31 anos é considerada 40 vezes maior que o valor pago inicialmente pelo Glorioso há dois anos. Assim, considerando o quanto pagou, o Alvinegro deve ter um lucro de aproximadamente 3.900% com o atacante.

A transferência se torna a maior transação de um jogador acima dos 30 anos no futebol brasileiro, com uma diferença que chega quase ao dobro do valor do segundo colocado. Júnior Santos ultrapassou a venda do meia Rodriguinho, em 2019, do Pyramids, do Egito, para o Cruzeiro por R$ 26,3 milhões, também aos 30 anos.