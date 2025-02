Comunicadores criticam CBF por escolha de sede da Supercopa do Brasil

Botafogo e Flamengo decidem a final da Supercopa do Brasil neste domingo (2), no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. A equipe rubro-negra saiu na frente do placar ainda no primeiro tempo com um gol de pênalti de Bruno Henrique, aos 13 minutos. Contudo, poucos minutos depois a partida precisou ser paralisada por conta da forte chuva na região.

O cenário gerou revolta nas redes sociais. Diversos comunicadores criticaram a CBF por escolher a cidade de Belém, do Pará, para ser sede da decisão do torneio nacional em fevereiro. O período do ano em questão é famoso por protagonizar fortes chuvas durante o período da tarde na região.

Mesmo com o cenário característico da região, a entidade optou por realizar a decisão entre Flamengo e Botafogo no Estádio Mangueirão, às 16h deste domingo (2). A partida precisou ser paralisada, ainda no primeiro tempo, por 1h12. Veja a repercussão na web.

Comunicadores criticaram a CBF