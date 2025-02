Jornalista detona atuação de titular do Botafogo na Supercopa do Brasil

O Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Flamengo na final da Supercopa do Brasil, realizada neste domingo (2), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). O jornalista Jorge Iggor, do canal "TNT Sports", detonou a atuação do zagueiro Lucas Halter, do Glorioso, na decisão do torneio nacional.

O camisa 3 acumulou erros durante o confronto e foi um destaque negativo do Alvinegro na final. Lucas Halter foi o responsável por realizar o pênalti em cima de Bruno Henrique, do Flamengo, no primeiro tempo. A penalidade foi convertida pelo próprio camisa 27 rubro-negro e iniciou a vitória do clube.

Posteriormente, o zagueiro do Glorioso também falhou no terceiro e último gol do Flamengo. No lance, ele foi desarmado no setor defensivo pelo atacante Luiz Araújo, que aproveitou o erro na saída de bola do Alvinegro para balançar as redes.

Após o acumulo de erros, o jornalista Jorge Iggor detonou o defensor. Para ele, a presença do zagueiro em campo foi pior do que o fato do Botafogo não ter tido um técnico efetivado à beira do campo para a decisão contra o rival. O treinador Carlos Leiria comanda o elenco de forma interina após a saída de Artur Jorge.

Lucas Halter no Botafogo

O zagueiro chegou ao clube carioca em janeiro do ano passado, após ser analisado pelo departamento de scout alvinegro. Anteriormente, ele defendia o Athletico-PR. Aos 25 anos, Lucas Halter não teve grandes oportunidades em campo na temporada de 2024, que consagrou o Botafogo como campeão da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Contudo, o jovem zagueiro recebeu uma oportunidade preciosa na Supercopa do Brasil. Ele fez a dupla de zaga do Botafogo ao lado de Alexander Barboza. O futuro do defensor brasileiro no Alvinegro é incerto.