Pedro Certezas ironiza Gabigol após anúncio de saída do Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro

Pedro Certezas reagiu com ironia o anúncio da saída de Gabigol do Flamengo. O atacante confirmou neste domingo (10) que irá deixar o clube carioca ao fim da atual temporada. A declaração aconteceu após a conquista do título da Copa do Brasil de 2024 sob o Atlético-MG. A situação arrancou gargalhadas do influenciador.

Ao comentar o anúcio do camisa 99, Certezas afirmou que a atitude personifica o jogador. Para ele, poucas coisas definiram mais Gabigol do que determinado gesto. Além de anunciar a saída, o atleta também aproveitou para criticar a postura da diretoria do Flamengo nas negociações de uma possível renovação. O que não se concretizou.

- Na moral, poucas coisas são mais Gabigol do que anunciar que vai meter o pé e xingar dirigente 20min depois de ganhar um título (risos) - publicou o influenciador no X, antigo Twitter.

Declaração de Gabigol e novo destino

- (Estou) muito emocionado, tenho carinho pelo Flamengo. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida. Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minh mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast (Nota da redação: refere-se a entrevistas de dirigentes em podcasts), nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo - disse o atacante, ainda no gramado após a final da Copa do Brasil.

Conforme apurou o site "Ge", o novo destino do atacante será o Cruzeiro. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de dezembro. Na próxima temporada, o jogador irá defender a equipe mineira.