Torcedores lamentam saída de Gabigol do Flamengo: ‘Sai pela porta da frente’

Publicada em 10/11/2024 - 18:37

Após o título da Copa do Brasil, o atacante Gabigol confirmou que vai deixar o Flamengo ao fim desta temporada, quando encerra seu contrato com o clube carioca. O camisa 99 detalhou que tentou negociar com a diretoria, mas as partes não chegaram a um acordo. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros comentaram a saída do ídolo. Veja as reações abaixo.

➡️ Gabigol anuncia saída do Flamengo

Entrevista do Gabigol foi um desabafo 😣 — Bruno Sevla (@brunosevlaa) November 10, 2024

Tentei não chorar, mas gabigol... — clear (@crf_clear) November 10, 2024

Chegou ao fim, uma história tão linda apesar dos seus altos e baixos, nos despedimos do maior idolo da nossa geração, onde tiver flamengo, sera lembrado o nome Gabriel Barbosa



Obrigada por tudo, Gabigol. pic.twitter.com/sb3cU9ihEA — jheni (@crfcurry) November 10, 2024

Obrigado por tudo Gabigol 💪 — rrandsonn (@rrandsonn) November 10, 2024

Eu não sei nem explicar o sentimento que tenho pelo Gabigol, mas com certeza, gratidão é o primeiro deles. Obrigada por tudo, ídolo! Você sai pela porta da frente e a porta sempre estará aberta pra você. Te amo demais, @gabigol! — alyne ᶜʳᶠ (@celeste_alyne) November 10, 2024

Sou muito feliz por tudo que você fez, @gabigol. Seja feliz mundo a fora também (menos contra nós). Sempre será ídolo. Te amo! — matheus (@tzndantas) November 10, 2024

Obrigado por tudo, Gabi!



Ídolo histórico do Clube de Regatas do Flamengo, injustiçado por muitos e até pela própria diretoria do clube.



Gabriel Barbosa. Gabi. Gabigol. Predestinado. Decisivo. Artilheiro. Príncipe da Glória Eterna.



❤️🖤@gabigol — Tetz (@TetzDanilo) November 10, 2024

sdd de ex? sdd eu ja tenho do gabigol q ainda nem foi embora 😭 — nogueira (@_crmariia) November 10, 2024