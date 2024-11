Web reage a atitude Hulk após título do Flamengo: ‘Postura de Líder’

Hulk esteve em campo na decisão da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 18:48 • Belo Horizonte (MG)

O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil. Após o gol de Gonzalo Plata, que garantiu o título, torcedores do clube mineiro passaram a jogar objetos em campo e o jogo teve que ser interrompido pelo árbitro Raphael Claus. Hulk foi obrigado a intervir.

➡️Flamengo vence Atlético-MG de novo e é campeão da Copa do Brasil

Gabigol e Hulk discutiram e uma confusão se instaurou entre os atletas de ambas as equipes. A exaltação passou para as arquibancadas da Arena MRV, e alguns torcedores arremessaram objetos na direção dos jogadores do Flamengo.

Hulk pediu calma aos torcedores do Atlético-MG após a decisão da Copa do Brasil (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Gabigol foi um dos jogadores atingidos. Um torcedor do Atlético-MG chegou a invadir o gramado da Arena MRV, mas foi capturado por agentes de segurança. A final ficou paralisada por sete minutos, enquanto os atletas do Galo pediam calma.

Hulk, ídolo do Atlético-MG, teve que se locomover até os torcedores e pedir para que os vândalos deixassem de atirar objetos contra o gramado. Após o apito final, houve uma tentativa de invasão de campo por parte dos agressores.

Nas redes sociais, os torcedores enalteceram a atitude de Hulk após o final do jogo. Ídolo do Galo, o atacante de 38 anos ficou no gramado depois do jogo e continuou conversando com torcedores, além de discutir com os vândalos que tentavam atrapalhar a festa dos jogadores do Flamengo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Atlético-MG ainda disputará uma final nesta temporada. No dia 30 de novembro, em Buenos Aires, o Galo encara o Botafogo na decisão da Copa Libertadores. Hulk pode aumentar sua galeria de títulos pelo clube mineiro. O jogador foi peça fundamental nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021.

Elogios da web

Hulk também é criticado por atuação

Se parte da torcida do Atlético-MG reconheceu a "postura de líder" do ídolo, outra parcela criticou a atuação de Hulk no jogo de volta. Além disso, torcedores do Flamengo e de outros clubes aproveitaram para brincar com a derrota do atleta, que desperta amor e ódio na web. O ex-Seleção também foi questionado pelo excesso de reclamações com a arbitragem.