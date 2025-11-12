Atlético-MG e Fortaleza duelam no Brasileirão; confira retrospecto
Partida entre as equipes acontecerá nesta quarta-feira (12)
- Matéria
- Mais Notícias
Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A. O embate acontecerá na Arena MRV. Analisando o retrospecto do confronto, o Galo leva vantagem.
Relacionadas
- Onde Assistir
Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir11/11/2025
- Atlético Mineiro
As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Fortaleza
Atlético Mineiro11/11/2025
- Fortaleza
No Fortaleza, Deyverson revê Atlético-MG mirando titularidade
Fortaleza11/11/2025
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Já ocorreram 12 jogos em solo mineiro, com seis vitórias do Atlético, quatro do Fortaleza e dois empates. No encontro do Brasileirão de 2024, os times empataram em 1 a 1. Breno Lopes colocou o Tricolor em vantagem e Paulinho igualou para os mandantes.
O retrospecto total apresenta 22 jogos. O Atlético venceu dez, o Fortaleza levou a melhor em sete e, em outras cinco oportunidades, o empate prevaleceu no marcador. São 43 gols para os mineiros e 28 para os cearenses.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
As equipes vivem momentos distintos. O Galo passa por bom momento na temporada e, com isso, conseguiu se aproximar da briga por vaga na Copa Libertadores. O Leão, por outro lado, continua tentando uma reação para deixar a zona de rebaixamento.
➡️ Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Momentos de Atlético-MG e Fortaleza
O Atlético-MG, com 43 pontos, está em nono lugar neste Brasileirão. O time de Jorge Sampaoli vem de vitória por 4 a 2 contra o Sport.
Além da Série A, o clube está na final da Copa Sul-Americana. A decisão contra o Lanús-ARG está marcada para o dia 22 de novembro, em Assunção-PAR.
O Fortaleza é o 19º colocado na tabela, com 30 pontos. A equipe de Martín Palermo vem de empate por 2 a 2 com o Grêmio.
- Matéria
- Mais Notícias