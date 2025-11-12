Atlético-MG e Fortaleza duelam no Brasileirão; confira retrospecto

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A. O embate acontecerá na Arena MRV. Analisando o retrospecto do confronto, o Galo leva vantagem.

Já ocorreram 12 jogos em solo mineiro, com seis vitórias do Atlético, quatro do Fortaleza e dois empates. No encontro do Brasileirão de 2024, os times empataram em 1 a 1. Breno Lopes colocou o Tricolor em vantagem e Paulinho igualou para os mandantes.

O retrospecto total apresenta 22 jogos. O Atlético venceu dez, o Fortaleza levou a melhor em sete e, em outras cinco oportunidades, o empate prevaleceu no marcador. São 43 gols para os mineiros e 28 para os cearenses.

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza, valendo pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Pedro Souza/Atlético)

As equipes vivem momentos distintos. O Galo passa por bom momento na temporada e, com isso, conseguiu se aproximar da briga por vaga na Copa Libertadores. O Leão, por outro lado, continua tentando uma reação para deixar a zona de rebaixamento.

Momentos de Atlético-MG e Fortaleza

O Atlético-MG, com 43 pontos, está em nono lugar neste Brasileirão. O time de Jorge Sampaoli vem de vitória por 4 a 2 contra o Sport.

Além da Série A, o clube está na final da Copa Sul-Americana. A decisão contra o Lanús-ARG está marcada para o dia 22 de novembro, em Assunção-PAR.

O Fortaleza é o 19º colocado na tabela, com 30 pontos. A equipe de Martín Palermo vem de empate por 2 a 2 com o Grêmio.