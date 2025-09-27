PC Oliveira bate o martelo sobre lance polêmico na rodada do Brasileirão

Na transmissão da partida entre Atlético Mineiro e Mirassol, o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira comentou sobre o lance que ocasionou a expulsão do zagueiro Júnior Alonso, no final da primeira etapa. Jogando sob os seus domínios, o Galo vai derrotando a equipe paulista com um gol do zagueiro Vitor Hugo.

Faltando menos de três minutos para o final da primeira etapa, o zagueiro paraguaio acertou uma cotovelada na cabeça de Danielzinho do Mirassol. Após consultar o VAR, o árbitro Rafael Rodrigo Klein decidiu aplicar o cartão vermelho para Júnior Alonso.

Durante a transmissão, PC Oliveira avaliou que a expulsão foi justa. Para ele, a decisão da arbitragem em aplicar o cartão vermelho foi correta, levando em consideração o gatilho e a força aplicada por Júnior Alonso no lance. Com isso, o Galo jogará por, pelo menos, 45 minutos com um jogador a menos no Brasileirão.

Logo após a expulsão, o técnico Jorge Sampaoli optou por substituir o atacante Bernard, pelo zagueiro Iván Román. Com o resultado parcial, o Atlético-MG vai assumindo a 14ª posição, com 28 pontos somados. Já o Mirassol, vai se mantendo na 4ª colocação, com 42 pontos.