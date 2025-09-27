Torcedores elegem o herói da vitória do Atlético-MG contra o Mirassol: ‘Maior da história’

Jogando diante de sua torcida, o Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após seis rodadas. Com um gol do zagueiro Vitor Hugo, a equipe derrotou o Mirassol, neste sábado (27). Nas redes sociais, os torcedores elegeram o goleiro Everson como o principal responsável pelo resultado na 25ª rodada.

O Galo poderia ter construído o resultado de uma maneira mais tranquila. No entanto, o zagueiro Júnior Alonso acabou expulso após acertar uma cotovelada em Danielzinho, e desfalcou a equipe durante toda a segunda etapa. Com isso, o Mirassol acumulou oportunidades, mas não conseguiu vazar a meta do goleiro Everson.

Ídolo do clube, o jogador criou muita identificação com a torcida durante toda sua passagem pelo Galo. Segundo uma das internautas, Everson já pode ser considerado o melhor e o maior goleiro da história do Atlético-MG. Confira abaixo.

Com o resultado construído na Arena MRV, a equipe chegou aos 28 pontos e assumiu a 14ª colocação. Já o Mirassol, estacionou na 4ª posição, com 42 pontos somados. As equipes voltam a campo nesta semana pelo Brasileirão. Na terça-feira (30), o Galo recebe o Juventude, às 21h30. No dia seguinte, a equipe paulista encara o Bragantino, às 19h (de Brasília).