PC Oliveira bate o martelo sobre lance polêmico em Corinthians x Flamengo

Na transmissão da partida entre Corinthians e Flamengo, o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira comentou sobre o pênalti cometido por Léo Pereira em Breno Bidon, no início da primeira etapa. Na cobrança, Yuri Alberto arriscou uma cavadinha e parou na defesa do goleiro Rossi.

Na primeira escapada do Corinthians, Yuri Alberto recebeu com liberdade e acertou a trave rubro-negra. Na sobra, Breno Bidon tentou clarear a jogada e foi tocado por Léo Pereira dentro da área. Sem hesitar, o árbitro Wilton Pereira Sampaio assinalou o pênalti para o Timão.

Durante a transmissão, PC Oliveira avaliou que a penalidade foi bem marcada. Para ele, apesar de sutil, existe um toque do zagueiro Léo Pereira na panturrilha do jogador adversário.

Após a cobrança desperdiçada por Yuri Alberto, o Corinthians seguiu pressionando, mas não conseguiu abrir o placar na primeira etapa. Com o resultado parcial, a equipe segue na 12ª posição, com 30 pontos somados. Já o Flamengo, vai se mantendo na liderança do Brasileiro, com 52 pontos.

