menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

PC Oliveira bate o martelo sobre lance polêmico em Corinthians x Flamengo

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
21:39
PC de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo (Foto: Divulgação/Globo)
imagem cameraPC de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo (Foto: Divulgação/Globo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na transmissão da partida entre Corinthians e Flamengo, o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira comentou sobre o pênalti cometido por Léo Pereira em Breno Bidon, no início da primeira etapa. Na cobrança, Yuri Alberto arriscou uma cavadinha e parou na defesa do goleiro Rossi.

continua após a publicidade

➡️Veja: Yuri Alberto bate pênalti ‘inacreditável’ contra Flamengo na casa do Corinthians

Na primeira escapada do Corinthians, Yuri Alberto recebeu com liberdade e acertou a trave rubro-negra. Na sobra, Breno Bidon tentou clarear a jogada e foi tocado por Léo Pereira dentro da área. Sem hesitar, o árbitro Wilton Pereira Sampaio assinalou o pênalti para o Timão.

Durante a transmissão, PC Oliveira avaliou que a penalidade foi bem marcada. Para ele, apesar de sutil, existe um toque do zagueiro Léo Pereira na panturrilha do jogador adversário.

continua após a publicidade

Após a cobrança desperdiçada por Yuri Alberto, o Corinthians seguiu pressionando, mas não conseguiu abrir o placar na primeira etapa. Com o resultado parcial, a equipe segue na 12ª posição, com 30 pontos somados. Já o Flamengo, vai se mantendo na liderança do Brasileiro, com 52 pontos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogadores do Flamengo reclamam com Wilton Pereira Sampaio no jogo contra o Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
Jogadores do Flamengo reclamam com Wilton Pereira Sampaio no jogo contra o Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias