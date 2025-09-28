menu hamburguer
Fora de Campo

Atitude de Rossi em Corinthians x Flamengo impressiona: ‘Na casa dos caras’

Goleiro provocou o atacante Yuri Alberto

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
21:13
Rossi-flamengo
Rossi em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Jogando diante de sua torcida, o Corinthians desperdiçou um pênalti logo no início da partida contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão. Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada, arriscou uma cavadinha e parou na defesa do goleiro Rossi. Sem nenhum esforço, o goleiro defendeu a cobrança sentado no gramado e provocou o atacante adversário, fazendo um gesto de “aqui não” com as mãos.

➡️Escalação do Flamengo é criticada por torcedores: ‘Não entende’

Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros exaltaram a defesa do goleiro argentino. Vale lembrar que Rossi foi o grande destaque do Flamengo na classificação contra o Estudiantes, pela Libertadores, no meio da semana. Segundo um dos internautas, a cobrança de Yuri Alberto está entre as piores que já viu. Confira abaixo.

Após o lance, Yuri Alberto teve outra oportunidade de vazar o goleiro adversário, mas novamente, parou na defesa de Rossi. Com isso, o Flamengo vai segurando o empate contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e segue na liderança isolada do Brasileirão. Já o Timão, estaciona na 12ª posição, com 30 pontos somados.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Corinthians recebe o Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
