Escalação do Flamengo é criticada por torcedores: ‘Não entende’

Mesmo com algumas alterações e um time que pode ser considerado "misto", a escalação do Flamengo para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena recebeu muitas críticas de torcedores. A maior preocupação é não conquistar a vitória e desperdiçar a chance de abrir grande vantagem do Palmeiras, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Em caso de vitória contra o Corinthians neste domingo (28), o Flamengo pode encerrar a rodada a 5 pontos de distância do Palmeiras.

O Rubro-Negro tem cinco mudanças em relação à equipe que garantiu a classificação à semifinal da Libertadores na última quinta-feira (25), diante do Estudiantes. Nas laterais, Guillermo Varela e Alex Sandro dão lugar a Emerson Royal e Matías Viña — Ayrton Lucas está suspenso pelo terceiro amarelo.

No meio-campo, Jorginho volta ao banco de reservas após retornar de lesão no último jogo; Nico de la Cruz é o escolhido. No ataque, a maior supresa: nem Luiz Araújo, nem Gonzalo Plata iniciam entre os titulares, e Jorge Carrascal assume o lugar na direita. Por fim, Bruno Henrique assume a vaga de Pedro como centroavante.

Por outro lado, alguns dos principais candidatos a serem poupados na partida vão pro jogo. Arrascaeta e Saúl foram mantidos no time, apesar do desgaste das últimas partidas.

Escalações de Flamengo e Corinthians

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Roual, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Por sua vez, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.