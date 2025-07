PC Oliveira analisa expulsão de Léo Jardim, e Felipe Melo diz: ‘Não tem essa’

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira e o ex-jogador Felipe Melo não concordaram sobre o lance da expulsão do goleiro Léo Jardim. O arqueiro foi advertido em um lance polêmico protagonizado durante o empate entre Internacional e Vasco, por 1 a 1, no último domingo (27), dentro do Beira Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv", PC elogiou a postura do árbitro Flávio Rodrigues, que expulsou o goleiro do Vasco por simulação. Apesar disso, ele chamou atenção para a falta de critério, em lances semelhantes ao da partida, durante a disputa do Brasileirão.

- O árbitro não é médico, mas tem sensibilidade. E com o andamento do jogo, com o time ganhando, retardando o reinício do jogo, o árbitro consegue perceber facilmente quando se trata de uma lesão e quando o goleiro está simulando uma situação. Se o Léo Jardim tivesse saído aí, depois da expulsão, com atendimento médico, carrinho da maca, eu diria: "Nossa, o Flávio cometeu um erro absurdo". Mas a maneira como o Léo Jardim levanta e sai andando ficou claro que ele estava simulando - iniciou o especialista de arbitragem.

- O ideal é que acontecesse mais vezes essa atuação do árbitro. Quando a gente vê a Copa do Mundo, a gente elogia como o jogo anda, ninguém faz cera… E aqui a gente fica reclamando da cera, que o jogador engana… A gente pode falar de rigor, de coragem, mas não pode falar de erro, porque ficou muito claro que o Léo Jardim estava simulando. A questão para mim, é critério. Porque no primeiro tempo, o Rochet também simulou ter se lesionado, o massagista foi atrás do gol e pediu para ele cair. Não é uma situação feita só pelo Léo Jardim, é uma questão generalizada. O ideal é que todo mundo agisse como o Flávio Souza - completou.

Após a fala do comentarista de arbitragem, Felipe Melo se posicionou contra a acertividade do árbitro Flávio Rodrigues no lance. Para ele, a expulsão não deveria ter acontecido. O ex-jogador destacou a importância da arbitragem não duvidar de uma possível lesão de um atleta em campo.

- Eu acho que não tem que expulsar. Dá 20 minutos de acréscimo, problema. Agora, expulsar o jogador que está reclamando que está com dor? Se o jogador está com dor, não tem essa de expulsar. O Vasco está certo em soltar a nota, em pedir o afastamento do árbitro. O Vasco poderia tomar o gol, o Inter tava em cima, mas seria mais difícil. Eram mais dos pontos super imporantes para o Vasco. Eu to aqui para defender o Vasco e o Léo Jardim, porque isso não poderia ter acontecido - concluiu o ex-jogador.

A expulsão de Léo Jardim

A polêmica se iniciou aos 24 minutos do segundo tempo, quando o arqueiro do Vasco recebeu o primeiro cartão amarelo por cera. Na ocasião, o Cruzmaltino vencia o confronto, fora de casa, por 1 a 0, com um gol de Rayan, na primeira etapa.

Após minutos de pressão do Internacional, que buscava o empate, Léo Jardim caiu em campo novamente e alegou sentir dores na reta final da partida. O cronômetro marcava 38 minutos, quando Flávio Rodrigues entendeu que o goleiro estava retardando o reinício da partida mais uma vez e resolveu expulsá-lo.

A decisão gerou revolta para o lado do clube carioca. Dentro de campo, os jogadores reclamaram acintosamente com a arbitragem, que se mostrou irredutivel a expulsão. Com um a menos, o Vasco tomou o gol de empate aos 46 minutos, marcado por Johan Carbonero.

Após a partida, a diretoria do Cruzmaltino emitiu uma nota e repudiou o ocorrido. Na nota, o clube classificou a arbitragem como “desastrosa” e questionou a recorrência de erros contra o time. Também foi pedido o afastamento imediato do árbitro Flávio Rodrigues.