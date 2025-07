Rizek questiona fase de medalhão do Flamengo: ‘Impressão que tenho’

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no último domingo (28), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileira. Na partida, apesar da vitória rubro-negra, o jornalista André Rizek questionou a fase do meia Arrascaeta, que não teve uma atuação de destaque no confronto contra o Galo.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o apresentador comentou que o camisa 10 teve uma baixa no rendimento dentro de campo após o Mundial de Clubes. Rizek destacou que o uruguaio também não teve boas atuações no torneio da Fifa.

- Antes do Mundial, o Arrascaeta estava voando e o Pedro estava tentando retomar o espaço dele. E a impressão que eu tenho é que do Mundial para cá, o Arrasca não conseguiu fazer a diferença como ele vinha fazendo. Já não foi brilhante no Mundial, foi questionado, e desde a volta não… Pô, ele era o grande jogador do campeonato - disse o jornalista.

Atual fase do Arrascaeta no Flamengo

Antes da pausa para o Mundial de Clubes, o meia uruguaio tinha somado pelo Rubro-Negro dez gols e duas assistências em dez jogos disputados pelo Brasileirão. Desde o retorno, o jogador jogou cinco jogos, todos como titular, e contribuiu apenas com uma assisitência.

Mesmo com o camisa 10 em baixa, o Rubro-Negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Atlético-MG, a equipe de Filipe Luís somou 36 pontos e terminou a rodada dois a frente do Cruzeiro, atual vice-líder.

