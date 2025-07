Flamengo ou Corinthians? Campeão pelos dois clubes elege melhor torcida

As pesquisas apontam Flamengo e Corinthians como as duas maiores torcidas do Brasil, com a Nação Rubro-Negra levando ligeira vantagem. Ainda assim, muito se debate sobre a qualidade das torcidas. Em entrevista ao podcast "Benja me mucho", André Santos, que foi campeão pelos dois clubes, elegeu a melhor entre as duas.

- É difícil, mas eu fico com a do Corinthians. Você jogar no Corinthians bem, com estádio lotado… Jogar no Corinthians e levantar taça não tem igual. Jogamos a final da Copa do Brasil no Beira-Rio, estádio incrível… E o torcedor corintiano, além dele apoiar você o tempo todo, em nenhum momento ele te vaia. Ela quebra tudo depois, mas não te vaia. Eu fico com Corinthians, mas jogar no Flamengo com Maracanã lotado, ouvindo a torcida rubro-negra é maravilhoso, emocionante. E ganhar com o Flamengo é sensacional - disse André Santos.

André Santos encerrou sua carreira em 2018, quando atuava pelo Figueirense. Além da Seleção Brasileira, André teve uma carreira vitoriosa com passagens pela Europa, Flamengo, Corinthians, Atlético-MG e Grêmio.

Pelo Timão, André Santos foi fundamental para o retorno do clube à Série A, em 2009. Depois, foi campeão Paulista e da Copa do Brasil com o Corinthians, fazendo gols nas duas finais, inclsuive. Ele atuou, durante a carreira, como lateral e meia.

Já no Flamengo, André Santos teve uma passagem de pouco mais de 1 ano. Entre 2005 e 2006, quando também foi campeão da Copa do Brasil. Depois, já mais perto do fim da carreira, ele volta ao Flamengo e conquista a Copa do Brasil mais uma vez, em 2013.

André Santos opina sobre as torcidas de Flamengo e Corinthians (Foto: Reprodução/LANCE!TV)

Por onde anda André Santos, ex-jogador do Flamengo e do Corinthians

Após pendurar as chuteiras, André Santos, ex-jogador do Flamengo e do Corinthians, passou a se dedicar à vida pessoal e a projetos fora dos gramados. Em 2022, participou do reality show A Fazenda, da TV Record, revelando ao público um lado mais descontraído e midiático. Desde então, tem mantido uma rotina discreta, morando em Santa Catarina e fazendo aparições pontuais em programas e eventos ligados ao futebol. Ele também se mantém ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos do dia a dia e homenagens ao passado como atleta.