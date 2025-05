PC de Oliveira esclarece polêmica em Atlético-MG x Corinthians

Atlético-MG e Corinthians empataram por 0 a 0 pela décima rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (24). A partida na Arena MRV não teve gols e contou com pouca inspiração dos atletas, mas sobrou em polêmicas de arbitragem.

Aos 35 minutos, Lyanco, do Galo, deu um tranco em Héctor Hernandez, do Corinthians, que ficou no chão sentindo muitas dores. O zagueiro já tinha cartão amarelo, e os jogadores do Timão pressionaram muito a arbitragem pelo segundo cartão.

Alguns jogadores do Corinthians pediram até o vermelho direto, mas o juíz Rafael Klein não marcou nem falta. O VAR também não recomendou a revisão e o jogo seguiu.

O especialista de arbitragem PC de Oliveira comentou no programa Troca de Passes sobre o lance:

-No momento que ele (Lyanco) vai sair jogando, ele perde o controle da bola e comete essa falta no Héctor Hernandez. Repara como ele para e espera uma decisão do Rafael Klein, que sinaliza e dá sequência no jogo. É uma falta que é de cartão amarelo porque ele impede o avanço e um ataque promissor.

Apesar de achar que Lyanco deveria ter sido expulso, PC de Oliveira não acha que era um lance de intervenção do árbitro de vídeo.

-Não configura uma situação clara de gol a ponto do VAR interferir porque tá ali no meio do campo o Héctor Hernandez e ele não está em velocidade. O lance está lento e a bola ainda está em disputa.

Como foi o jogo entre Atlético MG x Corinthians

Logo no começo da partida, Cacá arriscou de muito longe, mas mandou sem perigo. O jogo começou muito truncado, sem grandes chances claras.

Aos 33, Martínez lançou Talles Magno, que saiu livre cara a cara com Everson. O atacante chutou para fora, por cima do gol do Atlético-MG.

Aos 41 minutos, Bidu e Hugo Souza se embolaram, Rony aproveitou e passou para Hulk. O camisa 7 soltou a bomba, a bola tirou tinta da trave e saiu pela linha de fundo.

Quatro minutos depois, Carrilo cruzou da direita e Hernández cabeceou para fora, levando bastante perigo. Quase o primeiro do Corinthians.

Aos 46, Rony recebeu cruzamento dentro da área. A bola bateu na zaga e sobrou para o atacante, livre, próximo da pequena área. O camisa 33 finalizou rasteiro e Hugo Souza fez a defesa.

A segunda etapa seguiu muito truncada. Nos primeiros minutos, poucas chances surgiram, nenhuma de grande perigo. Ao decorrer do tempo, o Atlético passou a levar mais perigo, tomando conta da posse de bola. O Corinthians passou a apostar em possíveis contra-ataques.

Atlético-MG x Corinthians Rubens (2025. Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Aos 23, Hulk cobrou falta de longe. A bola passou muito próxima do travessão. Dois minutos depois, Hulk acionou Scarpa, que finalizou forte e a bola desviou na defesa, saindo pela linha de fundo.

Aos 36 minutos, Hulk, em nova cobrança de falta, chutou forte pelo lado do gol. Seis minutos depois, foi Scarpa quem cobrou uma nova falta. O camisa 10 finalizou direto, Hugo Souza fez grande defesa.

No último minuto de jogo, o árbitro assinalou falta de Rubens e deu cartão vermelho para o jogador atleticano. Após o VAR chamar, a decisão de campo foi alterada.

Na saída do campo, uma imagem chamou a atenção: o atacante Yuri Alberto saiu amparado por dois companheiros setindo fortes dores nas costas. O jogador passou a ser dúvida para o próximo compromisso do Corinthians na temporada.