Yuri Alberto deixa campo ‘carregado’ e vira preocupação no Corinthians

O Corinthians ficou no empate por 0 a 0 contra o Atlético Mineiro neste sábado (24), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo e saiu com dores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O atacante precisou ser carregado pelos colegas para sair do gramado. A informação inicial é que se trata de uma contratura lombar, mas exames ainda vão apontar a gravidade da lesão. Yuri Alberto é o artilheiro do Timão na temporada com 13 gols.

Em março deste ano, o atacante revelou publicamente que sofria com uma lesão no ombro, entretanto não perdeu nenhuma partida por isso. A última vez que ficou fora de combate por problemas médicos foi no ano passado, em novembro, quando machucou a coxa e ficou fora por nove dias.

continua após a publicidade

A comissão técnica do Corinthians se preocupa com a disponibilidade do atacante para o confronto contra o Huracán, pela Sul-Americana. Na terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), o Timão entra em campo para encarar o adversário de olho em uma vaga nos Playoffs da Sul-Americana.

Atualmente, o Corinthians ocupa a segunda colocação na tabela da Sul-Americana, com oito pontos, um a frente do América de Cali. A equipe colombiana entra em campo de forma simultânea ao Timão, contra o Racing, no estádio Pascual Guerrero, em Cali.

continua após a publicidade

➡️Carrillo elogia decisão de Dorival Júnior e valoriza empate do Corinthians

Próximo jogo

O Corinthians segue na oitava colocação do Campeonato Brasileirão, posição que começou a décima rodada. A próxima partida na competição será contra o Vitória, no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.