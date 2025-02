‘Parças’, ex-jogadores e artistas: veja quem foi à Vila Belmiro ver Neymar

A reestreia de Neymar no Santos levou à Vila Belmiro diversos famosos que quiseram acompanhar de perto o jogo do ídolo alvinegro diante do Botafogo-SP, pelo Paulistão. Na noite desta quarta-feira, o atacante recebeu a visita de alguns dos seus "parças", como são conhecidos seus amigos mais próximos, ex-companheiros do mundo do futebol e do próprio clube, além de artistas admirados do jogador.

O levantador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho, esteve no estádio junto com o surfista Gabriel Medina. A dupla é amiga de Neymar de longa data. O tricampeão da WSL falou em sua chegada ao estádio e revelou que o atacante está animado com a sua reestreia.

- Feliz de estar aqui, primeira vez que venho no estádio para ver o Ney. Ele está bem, está animado. Ele vai dar uma assistência e fazer um gol - palpitou o surfista.

Além da dupla, alguns outros ex-companheiros do atacante marcaram presença no estádio. Zé Love, campeão da Libertadores com Neymar em 2011, posou ao lado de Giovanni, que também atuou pelo alvinegro, além do centroavante Ricardo Oliveira, que fez história com a camisa do Peixe. Outro ídolo santista que foi ao estádio foi Serginho Chulapa.

Além da turma de ex-jogadores, o casal Zé Felipe e Virginia foram à Vila de helicóptero. Os cantores Supla e Projota, que cantaram na festa de apresentação de Neymar na última sexta-feira, também foram famosos que apareceram na Vila Belmiro.

Estreia do "Príncipe da Vila"

A expectativa para a estreia do Neymar acabou na volta do intervalo. Pedro Caixinha promoveu a entrada do craque santista, levando o estádio ao delírio, quando o Santos vencia o Botafogo-SP por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares.