Santos presta homenagem a ídolo e entrega troféu ao artilheiro Guilherme

Pouco antes da bola rolar, o Santos prestou uma homenagem à Lima, um dos maiores ídolos do clube que morreu na última segunda-feira (3). Além do minuto de silêncio feito pelas duas equipes no gramado, o goleiro Gabriel Brazão entrou em campo com o nome do ex-jogador em sua camisa.

E a escolha de Brazão para carregar o nome de Lima tem uma explicação. Considerado um dos jogadores mais versáteis do futebol brasileiro, o "Coringa do Santos" jogou em todas as posições pela equipe, menos como goleiro. Por isso, a ideia do clube é que o arqueiro homenageie o ex-jogador e agora ele tenha passagem marcante em todas as 11 posições em campo.

Neymar também carrega uma homenagem ao ídolo santista. Na manga de sua camisa, o atacante carrega do nome do eterno Coringa. O jogador está no banco de reservas e faz sua estreia pelo Peixe na noite desta quarta-feira.

Guilherme comemora gol pelo Santos contra o São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Além da homenagem à Lima, o Santos entregou um troféu comemorativo ao atacante Guilherme. Artilheiro isolado do Paulistão, o camisa 11 do Peixe marcou diante do São Paulo o gol 13 mil do clube na história do futebol, um recorde mundial.

Para marcar o feito do atacante, Guilherme recebeu do companheiro e amigo Neymar e do ídolo santista Clodoaldo uma placa comemorativa. Sua esposa e seus dois filhos também acompanharam o momento de dentro do gramado da Vila.

O jogador tem sete gols e seis jogos disputados pelo Campeonato Estadual. No total, o Santos tem nove gols na competição. No clássico do fim de semana, ele foi o destaque do alvinegro praiano com duas bolas na rede.