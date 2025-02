Decisão de transmissões sobre Neymar repercute entre torcedores: ‘Todo lance’

Estrela da noite na Vila Belmiro nesta quarta-feira (5), Neymar começou o jogo entre Santos e Botafogo-SP no banco de reservas. Mas nem por isso, o jogador ficou fora dos holofotes. As detentoras dos direitos de transmissões focaram no craque durante vários momentos do primeiro tempo da partida.

CazéTV, Record, TNT Sports e outros streamings durante vários momentos dividiram a tela para mostrar Neymar enquanto a bola rolava. Em alguns momentos, o craque ocupava a tela cheia dos canais, mesmo no banco de reservas. A situação teve repercussão entre telespectadores nas redes sociais.

Veja as reações nas redes sociais: