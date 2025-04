F1: Verstappen insinua ‘regras diferentes’ em punição contra a McLaren

Max Verstappen não engoliu os 5s de punição no início da corrida deste domingo (20) na F1 2025. A penalização ocorreu pelo piloto ter cortado a chicane depois da largada e ficado à frente de Oscar Piastri, fator que interferiu no resultado final na Arábia Saudita. Mesmo sem querer falar sobre o assunto por ser “perda de tempo”, insinuou que as regras foram aplicadas de modo diferente entre os competidores. Apesar disso, Max afirmou que “não tem interesse” em apelação.

O lance comparado por Verstappen foi a manobra entre ele e Lando Norris no ano passado, no GP dos Estados Unidos. Em entrevista à "Sky Sports", o tetracampeão mundial foi ser questionado sobre qual era a diferença entre os dois casos, em Jedá deste domingo (20) e o que resultou em 5s de punição ao piloto da McLaren em Austin. O "ponto" para Max, no entanto, foi a mudança das regras este ano.

- Conversamos muito sobre isso, no ano passado, e, neste ano, as regras são diferentes, então esse não é o problema. Mas, sinceramente, também não é problema meu - destacou Verstappen, que completou:

- Acho que o lado positivo é que tivemos um ritmo bastante decente na corrida. Fiquei muito mais satisfeito com o médio também, porque não esperava aquele ritmo no carro, mas mostrou que as mudanças que fizemos de sexta para sábado ajudaram muito no desgaste dos pneus.

Em seguida, o assunto da punição foi retomado, e Verstappen foi novamente indagado sobre incidente, além da sua afirmação sobre a mudança das regras. O piloto da Red Bull, então, devolveu que a "papelada seria providenciada" e que o lance teria sido "documentado". No entanto, ele afirma que não vai recorrer à decisão da direção de prova.

- Não, não é do meu interesse. A única coisa que me interessa agora é que estou ansioso para voltar para casa - encerrou.

Max Verstappen, da Red Bull, após atividade no GP da Arábia Saudita pela F1 2025 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da Arábia Saudita, o próximo compromisso das equipes é o GP de Miami, entre os dias 2 e 4 de maio. Desta vez, a Fórmula 1 volta para os Estados Unidos pela primeira vez na temporada de 2025. A corrida está agendada para às 17h (de Brasília), no domingo (13). A sexta etapa contará também com a segunda corrida sprint do ano.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.