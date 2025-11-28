Abel diz que Palmeiras está pronto para final da Libertadores: 'Chegamos com mérito, talento, consistência e esforço'

LIMA (PER) - Abel Ferreira chega à sua terceira final de Libertadores com o Palmeiras. Nunca perdeu uma decisão do torneio continental e sabe que terá mais uma pedreira pela frente para conquistar a quarta taça: o Flamengo. Os dois times entram em campo neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru para saber quem é o melhor time do continente.

Durante entrevista coletiva, o treinador do Verdão falou do momento do time, que teve uma queda brusca no rendimento no Campeonato Brasileiro, deixando o título escapar. Apesar disso, o português entende que o Nacional e a Libertadores são competições distintas e, portanto, o time paulista está forte na briga pela quarta taça.

- Há duas competições completamente diferentes. Uma coisa é o campeonato, o outro é a Libertadores. Uma derrota, um empate, dez vitórias, 30 gols marcados. Final da Libertadores. Chegamos com mérito, com consistência, com talento e muito esforço também - iniciou o treinador.

- Estamos aqui hoje a decidir e amanhã, sem dúvida nenhuma, a maior competição da América do Sul é a Libertadores e é para isso que nós aqui estamos, e eu particularmente pela terceira vez e o que te posso dizer é que estamos focados, preparados para jogar do primeiro ao último segundo para vencer - disse Abel Ferreira.

