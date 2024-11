Milton Neves dispara sobre Botafogo: ‘Pipocada de 23 foi mais aceitável que 24’

A perda da liderança do Botafogo após dez rodadas na liderança vem sendo encarado por muitos como uma "pipocada", assim como em 2023, quando após perder para o Palmeiras, o clube alvinegro começou uma queda livre até a quinta colocação do Brasileirão. Comparando os dois casos, o colunista do UOL, Milton Neves, defende que caso o Glorioso não vença o título do Campeonato Brasileiro este ano, será ainda pior que no ano anterior, quando estava em processo de reformulação.

- A perda do Brasileiro depois de ter na liderança vantagem de 13 pontos foi algo surreal. Mas, sendo muito generoso com o clube de General Severiano, foi uma pipocada até que compreensível. Foi um time que, graças aos dólares de John Textor, cresceu do dia para a noite, sem contar com alicerce confiável para subir tão depressa no cenário futebolístico nacional - iniciou.

- Já neste ano a coisa já foi bem diferente. O Glorioso, que já tinha um time muito bom, foi reforçado com atletas de nomes pesados, como o goleiro John, o lateral Cuiabano e os atacantes Savarino e Luiz Henrique. E é por isso que eu digo que a pipocada de 2023 foi muito mais aceitável do que a que está se desenhando em 2024. A base desta temporada já era muito mais sólida para pagar um mico como este novamente - disparou Milton Neves.

Palmeiras x Botafogo será dias antes da final da Libertadores

Com apenas três dias de distância entre Palmeiras x Botafogo e a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, o Alvinegro terá que lidar com o desgaste físico e emocional de disputar duas decisões na mesma semana. Além disso, precisará se deslocar de São Paulo para Buenos Aires, onde acontece a final do torneio continental.

A partida deve decidir o rumo da briga do título no Campeonato Brasileiro. Quem vencer o duelo deve despontar como grande favorito a conquistar o torneio.