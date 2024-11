Palmeiras tem coincidências a seu favor para ‘final’ contra o Botafogo

O Brasileirão tem um novo líder a três rodadas do final. E o Palmeiras, mais vivo do que nunca na luta pelo tricampeonato, pode fazer seu torcedor se apegar a coincidências em relação à reta final do campeonato do ano passado, quando ficou com a taça após tomar a liderança do próprio Botafogo.

A tão esperada "final" entre paulistas e cariocas está marcada para esta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Nacional. Quem vencer, ficará com a liderança isolada, já que os dois times têm os mesmos 70 pontos na tabela de classificação, com vantagem palmeirense pelo número de vitórias.

Essa pontuação, aliás, foi suficiente para o time de Abel Ferreira vencer a edição de 2023. Neste ano, no entanto, para ser campeão, o time precisa somar mais pontos. E a última arrancada desta temporada pode vir justamente na partida contra o Glorioso, assim como aconteceu no ano passado.

Na reta final do ano passado, o jogo entre os times foi um dos maiores da história da competição e mostrou a força da mentalidade do Verdão em busca da tão sonhada taça, que se concretizou na última rodada do Brasileirão. No duelo, o Palmeiras sofreu três gols ainda no primeiro tempo, mas conseguiu uma virada histórica no último minuto, e o resultado de 4 a 3 fez o time virar a chave no torneio.

Outro ponto que pode ser favorável ao Verdão é o fato de que, caso vença o Botafogo, precisará de apenas mais uma vitória nos últimos dois jogos para ser tricampeão. No caso, o jogo da 37ª rodada é contra o Cruzeiro, justamente o duelo em que fez o Palmeiras vencer o torneio do ano passado, na última rodada. Ou seja, o Verdão terá a chance de sagrar-se campeão contra o mesmo adversário de 2023.

Por fim, uma joia da base alviverde tem tudo para desequilibrar nesta partida contra o Botafogo. Na do ano passado, Endrick foi o autor de dois gols daquela virada e o principal nome da partida. Em 2024, o atacante já não está, mas Abel Ferreira contra com outra peça tão fundamental quanto: o jovem Estêvão, artilheiro da competição, com 12 gols, e que vem fazendo história jogo a jogo no Verdão.

