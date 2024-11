Artur Jorge minimiza ‘final’ entre Botafogo e Palmeiras: ‘Não será decisivo’

Técnico do Botafogo, Artur Jorge minimizou a "final" contra o Palmeiras, no duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O comandante elogiou o seu elenco em diversos aspectos, faz questão de esquecer o que foi feito no passado, mas dá importância aos três jogos que faltam na competição.

- Nos encontramos no ponto zero para olhar o momento em que estamos posicionados tal qual como um dos nossos rivais na luta pelo título e com um ponto de partida igual. Temos nove pontos pela frente, um confronto direto. Temos outros candidatos, mas mais afastados. Pensar mais no que temos que fazer na frente do que em relação ao passado. Sabemos que tivemos uma campanha consistente, um percurso de um alto nível em termos de performance. O Botafogo está em uma posiçlão de grande coerência, não só em termos de comportamento, como em desempenho. Terça começa a reta final para um desafio importante. Não será decisivo, mas estamos preparados para ir em busca do objetivo que temos e que é muito ambicionado por nós. Preparados para poder lutar nos últimos três jogos.

Na última rodada, o Palmeiras ultrapassou o Botafogo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após o tropeço do Alvinegro diante do Vitória, no Nilton Santos. Ainda assim, o Glorioso depende apenas de si para conquistar o bicampeonato de sua história.

Contra o Palmeiras, Artur Jorge não contará com o centroavante Tiquinho Soares, que foi expulso na partida contra o Vitória. Por outro lado, o comandante conta com os retornos de Luiz Henrique e Alexander Barboza, que cumpriram suspensão na rodada passada.

Reta final decisiva para o Botafogo

Além do jogo contra o Palmeiras, o Botafogo tem uma viagem marcada para Buenos Aires, onde enfrentará o Atlético-MG, pela final da Libertadores. O Glorioso segue sonhando com a conquista de dois títulos na reta final da temporada.

Após o duelo único contra o Galo, o Alvinegro encara Internacional e São Paulo, pelas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe de Artur Jorge tem os mesmos 70 pontos do Palmeiras, mas ocupa a vice-liderança pelos critérios de desempate.