Ex-Palmeiras avalia possível chegada de Arias e dispara: 'Que não pare'

O Palmeiras avançou pela contratação do meia Jhon Arias, na última quinta-feira (5), que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. Diante do cenário, o ex-jogador Edu Dracena avaliou como positiva a chegada do colombiano a equipe de Abel Ferreira.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, desta sexta-feira (6), o antigo zagueiro afirmou que Arias é melhor que Lucas Paquetá, recém-reforço do Flamengo. Além disso, Edu Dracena ainda cobrou novos reforços da diretoria do Palmeiras.

— O Jhon Arias é um jogador que faz mais funções dentro de campo. Colocaria minhas fichas todas nele. É um atleta que eleva o patamar técnico da equipe. Ele vai fazer diferença no Palmeiras. Essa contratação foi muito boa. E tomara que não pare por aí. Porque se o Alviverde quer brigar com Flamengo, Cruzeiro e outras equipes do futebol sul-americano, é preciso investir — disse o ex-jogador.

Arias no Palmeiras?

Rob Edwards, técnico do Wolverhampton, confirmou o acerto de Jhon Arias com o Palmeiras em entrevista nesta sexta-feira (6), antes do próximo compromisso da equipe na Premier League.

O Palmeiras venceu a concorrência com o Fluminense, antigo clube de Arias, e irá pagar 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) pelo colombiano, que é aguardado no Brasil na próxima semana para iniciar os trabalhos na Academia de Futebol.

— Estávamos cientes disso e de que poderia ser o caso. Mantivemos o controle da situação, e ninguém sairia sem a nossa aprovação se não achássemos que seria o melhor para o futuro do clube. Desejamos tudo de bom e acreditamos que é a coisa certa a fazer pelo clube — afirmou, em entrevista coletiva.

Jhon Arias acertou contrato válido por quatro temporadas com o Palmeiras, ou seja, até dezembro de 2029. Ele chega como o segundo reforço do clube, que já havia acertado a contratação do volante Marlon Freitas junto ao Botafogo.

