Fora de Campo

Apresentador recusa investida de canal para permanecer na Globo

Canal Goat tentou contratar o profissional

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
19:07
Apresentador recusou proposta de concorrência para permanecer na Globo (Foto: Reprodução)
Luiz Teixeira, apresentador do segmento esportivo do Jornal Hoje, decidiu permanecer na Globo após recusar proposta do canal Goat. A decisão foi tomada nos últimos dias, conforme informações divulgadas nesta sexta-feira (6) pelo portal "F5", da Folha de São Paulo. O jornalista mantém suas funções tanto no telejornal diário quanto na versão paulista do Esporte Espetacular.

O canal do Youtube havia demonstrado interesse em contratar Luiz Teixeira como reforço da cobertura da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o apresentador optou por continuar seu trabalho na Globo onde atua desde 2021.

A permanência do apresentador na Globo continuará em duas frentes: durante a semana, no segmento esportivo do Jornal Hoje, e aos domingos, no comando da versão paulista do Esporte Espetacular.

Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo de 2026 no último dia 5 de janeiro com o sorteio da fase de grupos, que, pela primeira vez, contará com 48 seleções distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. O Lance! traz um simulador que permite conferir todos os resultados e confrontos possíveis do maior torneio de seleções do planeta, para você se sentir dentro do Mundial. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

