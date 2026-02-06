Apresentador recusa investida de canal para permanecer na Globo
Canal Goat tentou contratar o profissional
- Matéria
- Mais Notícias
Luiz Teixeira, apresentador do segmento esportivo do Jornal Hoje, decidiu permanecer na Globo após recusar proposta do canal Goat. A decisão foi tomada nos últimos dias, conforme informações divulgadas nesta sexta-feira (6) pelo portal "F5", da Folha de São Paulo. O jornalista mantém suas funções tanto no telejornal diário quanto na versão paulista do Esporte Espetacular.
Tiago Leifert ironiza Globo por lance polêmico em São Paulo x Flamengo
Fora de Campo
Comentarista da Globo analisa equipe para a F1 2026: ‘Vamos ter que costurar’
Fórmula 1
Caio Castro estreia novo programa de esporte na Globo
Fora de Campo
➡️ Jornalista manda recado a Filipe Luís após início ruim do Flamengo: 'Não importa'
O canal do Youtube havia demonstrado interesse em contratar Luiz Teixeira como reforço da cobertura da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o apresentador optou por continuar seu trabalho na Globo onde atua desde 2021.
A permanência do apresentador na Globo continuará em duas frentes: durante a semana, no segmento esportivo do Jornal Hoje, e aos domingos, no comando da versão paulista do Esporte Espetacular.
🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo de 2026
A Copa do Mundo de 2026 no último dia 5 de janeiro com o sorteio da fase de grupos, que, pela primeira vez, contará com 48 seleções distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. O Lance! traz um simulador que permite conferir todos os resultados e confrontos possíveis do maior torneio de seleções do planeta, para você se sentir dentro do Mundial. Veja os grupos abaixo:
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias