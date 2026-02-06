Apresentador recusa investida de canal para permanecer na Globo

Luiz Teixeira, apresentador do segmento esportivo do Jornal Hoje, decidiu permanecer na Globo após recusar proposta do canal Goat. A decisão foi tomada nos últimos dias, conforme informações divulgadas nesta sexta-feira (6) pelo portal "F5", da Folha de São Paulo. O jornalista mantém suas funções tanto no telejornal diário quanto na versão paulista do Esporte Espetacular.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista manda recado a Filipe Luís após início ruim do Flamengo: 'Não importa'

O canal do Youtube havia demonstrado interesse em contratar Luiz Teixeira como reforço da cobertura da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o apresentador optou por continuar seu trabalho na Globo onde atua desde 2021.

A permanência do apresentador na Globo continuará em duas frentes: durante a semana, no segmento esportivo do Jornal Hoje, e aos domingos, no comando da versão paulista do Esporte Espetacular.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 no último dia 5 de janeiro com o sorteio da fase de grupos, que, pela primeira vez, contará com 48 seleções distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. O Lance! traz um simulador que permite conferir todos os resultados e confrontos possíveis do maior torneio de seleções do planeta, para você se sentir dentro do Mundial. Veja os grupos abaixo:

continua após a publicidade

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá