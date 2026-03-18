Pai de Neymar manda forte recado após filho não ser convocado: 'Vai ser divertido'

Carlo Ancelotti, mais uma vez, não convocou Neymar para os amistosos da Seleção Brasileira. A Amarelinha irá disputar, nos Estados Unidos, partidas preparatórias contra França e Croácia. Em seu Instagram, Neymar pai publicou fotos do filho e adicionou escritas "enigmáticas".

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Veja o que o pai do craque publicou:

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Neymar em Santos x Vasco (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Em outra publicação, Neymar pai adicionou um texto na legenda de um vídeo:

"Nem tudo acontece no tempo que queremos, mas tudo tem propósito.

Agora é olhar pra frente, focar no presente e fazer o que você ama.

Temos que passar pelo processo.

Bom jogo e divirta-se !

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Boa sorte, filho!

Boa sorte, Santos FC!!

Que Deus os abençoe e os proteja!!"

Próximos jogos da Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

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Na partida contra a seleção francesa, o Brasil irá utilizar a sua nova camisa II, que foi feita em colaboração com a Jordan. Já no jogo contra a Croácia, a Seleção entrará em campo com o novo manto amarelo, que ainda não foi lançado, mas deve ser divulgado oficialmente antes da disputa dos amistosos, que serão sediados nos Estados Unidos.