Pai de Neymar manda forte recado após filho não ser convocado: 'Vai ser divertido'
Publicações contém imagens de Neymar pedindo por silêncio
- Matéria
- Mais Notícias
Carlo Ancelotti, mais uma vez, não convocou Neymar para os amistosos da Seleção Brasileira. A Amarelinha irá disputar, nos Estados Unidos, partidas preparatórias contra França e Croácia. Em seu Instagram, Neymar pai publicou fotos do filho e adicionou escritas "enigmáticas".
Fala de Neymar após convocação da Seleção Brasileira viraliza: ‘Ele sabe’
Fora de Campo
Europeus se chocam com gol de convocado para a Seleção Brasileira: ‘Melhor ponta do mundo’
Fora de Campo
Copa do Mundo: título de Marrocos na Copa Africana de Nações impacta a Seleção Brasileira?
Futebol Internacional
➡️ Rizek comenta decisão de Ancelotti sobre Neymar: 'Isso está claro'
Veja o que o pai do craque publicou:
🤑 Aposte em diferentes esportes pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Em outra publicação, Neymar pai adicionou um texto na legenda de um vídeo:
"Nem tudo acontece no tempo que queremos, mas tudo tem propósito.
Agora é olhar pra frente, focar no presente e fazer o que você ama.
Temos que passar pelo processo.
Bom jogo e divirta-se !
Boa sorte, filho!
Boa sorte, Santos FC!!
Que Deus os abençoe e os proteja!!"
Próximos jogos da Seleção Brasileira
No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.
Na partida contra a seleção francesa, o Brasil irá utilizar a sua nova camisa II, que foi feita em colaboração com a Jordan. Já no jogo contra a Croácia, a Seleção entrará em campo com o novo manto amarelo, que ainda não foi lançado, mas deve ser divulgado oficialmente antes da disputa dos amistosos, que serão sediados nos Estados Unidos.
- Matéria
- Mais Notícias