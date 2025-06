Pai de jogador da Série A do Brasileirão chora ao ver lesão de filho

Vitória e Cruzeiro protagonizaram um empate sem gols na última quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por uma lesão grave do lateral Jamerson, do clube rubro-negro. Após uma entrada dura de Eduardo, do time celeste, o atleta fraturou no tornozelo e precisou ser retirado de ambulância do gramado na reta final do primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No estádio, um torcedor registrou a reação do pai de Jamerson com o lance. Nas imagens, divulgadas pelo portal "BNews", o homem parece inquieto e inconsolável ao ver o próprio filho saindo de campo com o auxílio médico. Veja a imagem abaixo:

O lance que originou a lesão

As cenas fortes, que geraram a lesão de Jamerson aconteceu ainda no primeiro tempo da partida entre Vitória e Cruzeiro. O cronômetro marcava 44 minutos, quando Eduardo acertou um carrinho por trás do lateral do clube rubro-negro e o levou ao chão com uma alta expressão de dor.

continua após a publicidade

Vale destacar, que a arbitragem, chefiada pelo árbitro Alex Gomes Stefano, aplicou em um primeiro cenário apenas um cartão amarelo para Eduardo. Contudo, após uma revisão no VAR, o meio de campo celeste foi advertido com o vermelho.

➡️ Filha de Gerson é alvo de ataques após volante decidir sair do Flamengo

Atualização do quadro de saúde de Jamerson

A entrada dura gerou uma lesão séria no lateral do Vitória. Após contato médico, foi identificado que ele teve uma fratura. Em nota, o clube baiano confirmou a lesão e informou que o jogador rompeu os ligamentos do tornozelo direito.

continua após a publicidade

O atleta foi levado às pressas para o Hospital São Rafael, que fica próximo ao Barradão, e logo entrou em processo cirúrgico. Até o momento da publicação desta matéria, clube ainda não divulgou uma previsão de retorno do jogador às atividades.