Eduardo, do Cruzeiro, faz videochamada para lateral Jamerson

O meia Eduardo, do Cruzeiro, fez uma videochamada com o lateral esquerdo do Vitória Jamerson, pouco depois do empate por 0 a 0 entre as duas equipes nesta quinta-feira (12), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. No final do primeiro tempo, numa entrada de Eduardo, o jogador do Vitória sofreu fratura e rompimento dos ligamentos do tornozelo direito.

Jamerson precisou deixar o campo de ambulância e passou por cirurgia ainda na noite desta quinta-feira (12), no Hospital São Rafael, que fica próximo ao Barradão, conforme divulgou o Vitória. Não há previsão para o tempo em que o jogador ficará inativo.

Eduardo fez a ligação para o companheiro de profissão ainda das dependências do Estádio Barradão, contato que foi flagrado pela reportagem do Portal “Central da Toca”. O jogador do Cruzeiro pediu desculpas, se solidarizou com o lateral e disse que o companheiro pode contar com ele para ajudar no que for preciso.

Eduardo, que foi expulso somente depois que o árbitro viu o tornozelo de Jamerson fraturado, deixou o campo chorando. O volante Walace, que estava no banco, também se solidarizou com o lateral do Vitória ainda no gramado, já que os dois foram criados no mesmo bairro de Salvador.

Villalba e Leonardo Jardim se solidarizaram com lateral Jamerson

O zagueiro Villalba e o técnico Leonardo Jardim também manifestaram solidariedade ao lateral Jamerson, em entrevista após a partida.

- Vou mandar também um grande abraço para o jogador que infelizmente se machucou. Mandar um abraço grande e muita energia boa – disse o zagueiro do Cruzeiro.

- Mando minha solidariedade ao rapaz pela lesão que teve – afirmou Leonardo Jardim, que culpou as condições do gramado pela contusão de Jamerson. Para o técnico do Cruzeiro, Eduardo não merecia ter sido expulso da partida.