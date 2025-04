O lateral-esquerdo Jamerson fez a diferença para o Vitória na partida contra o Fortaleza, na última quarta-feira, e ajudou a equipe a conquistar os primeiros três pontos no Brasileirão com uma assistência primorosa para Matheuzinho. Não só isso, ele ganhou a confiança de Thiago Carpini e mostrou que pode ser o lateral titular do time para o restante da temporada.

Jamerson antes de Vitória x Fortaleza Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na vitória por 2 a 1 contra o Fortaleza, Jamerson jogou os 90 minutos e foi um dos responsáveis pelo segundo gol do Vitória com um cruzamento certeiro para Matheuzinho finalizar dentro da área e marcar, já no segundo tempo, para garantir o resultado positivo.

Em entrevista coletiva após a partida, Carpini elogiou a evolução do jogador quando foi perguntado sobre a disputa por posição na lateral-esquerda.

- Foi uma opção (não escalar Hugo). Não posso ter quatro laterais na relação. E o Jamerson foi muito bem, mostrou a evolução que a gente espera. O atleta vem de outro projeto, outro contexto, outra região. Tivemos o início do estadual para testar algumas coisas, mas é uma mudança muito grande. A equipe que jogou hoje mudou muito para 2024. Só tinha o Arcanjo, Matheuzinho, Mosquito e Janderson. As pessoas querem os mesmos resultados com um time diferente e sem tempo para treinar. Então acaba sobrando para alguns jogadores. Ele já tinha ido bem contra o Atlético-MG e hoje foi bem mais uma vez. Fico feliz com a evolução dele - avaliou Carpini.

Jamerson e o sonho de jogar no Vitória

Jamerson em campo no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O lateral foi titular nas últimas quatro partidas do Rubro-Negro e deixou Hugo no banco de reservas. Essa é a maior sequência de Jamerson no onze inicial do Vitória nesta temporada, e a tendência é que ele mantenha o status na partida contra o Fluminense, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.

Sequência atual de Jamerson pelo Vitória:

Vitória 1 x 2 Flamengo (2ª rodada do Brasileirão) - 90 minutos em campo;

Defensa y Justicia 0 x 0 Vitória (2ª rodada da Sul-Americana) - 90 minutos em campo;

Atlético-MG 2 x 2 Vitória (3ª rodada do Brasileirão) - 90 minutos;

Vitória 2 x 1 Fortaleza (4ª rodada do Brasileirão) - 83 minutos.

Em entrevista ao Lance!, Jamerson definiu como um sonho vestir a camisa do Vitória em um momento especial na história do clube.

Vestir essa camisa é um sonho que eu estou vivendo com intensidade. Cada jogo é uma nova chance de mostrar o quanto eu posso contribuir. E quero mais, quero crescer com o Vitória". Jamerson

Jamerson tem 13 jogos com a camisa vermelha e preta nesta temporada, todos eles como titular, com 1137 minutos em campo, um gol e uma assistência.

