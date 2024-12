Pai de Gabigol dá declaração sobre futuro do filho e agita torcedores; veja

Ex-Flamengo, Gabigol ainda não tem clube definido para a próxima temporada, mas uma declaração do pai do atacante agitou torcedores. Em publicação nas redes sociais neste domingo (15), Valdemir Silva não revelou onde o filho irá atuar em 2025, mas afirmou que o jogador irá voltar ao Rubro-Negro no futuro.

- Agradecer a toda torcida flamenguista pelo carinho e amor para com meu filho ao longo desses seis anos de muitas conquistas e felicidades. O nosso carinho por todos vocês é recíproco e temos certeza que um dia voltaremos a vibrar e sorrirmos juntos, que Deus abençoe todos - escreveu o pai de Gabigol, que animou torcedores do Flamengo no Instagram.

Ao falar sobre o futuro no "Podpah" nesta semana, Gabigol disse que a sua principal motivação é estar em uma equipe que brigue por títulos nos próximos anos. No entanto, o jogador ressaltou que não possui nenhum contrato assinado com outro time e negou que exista uma transferência em andamento.

- Não tenho nada assinado com ninguém. Amanhã vou começar a pensar nisso, estudar o que vou fazer. Se vou para fora, se fico no Brasil. Quero ser campeão. Meu celular está tocando. É importante ter inúmeros times do Brasil e de fora querendo seu jogo. Fico muito feliz - comentou o ex-atacante do Flamengo.

Gabigol na mira do Cruzeiro

O Cruzeiro aparece como provável destino do atacante, mas assim como o atacante, também ainda não confirma a contratação de Gabigol. O clube estaria guardando o anúncio oficial para o dia 2 de janeiro de 2025, data de aniversário dos 104 anos do clube, como um presente para a torcida celeste.