Juntos de novo? Gabigol e Rafaella Santos somam história de idas e vindas desde 2015

Após algumas idas e vindas, Gabigol e Rafaella Santos podem estar juntos novamente. Os rumores surgiram após amigos do casal compartilharem imagens de um jantar no mesmo restaurante, em Tóquio. O atacante publicou momentos na capital do Japão no último sábado (14). A relação do jogador com a influenciadora pode chegar a mais um capítulo, e o Lance! relembra a história entre os dois.

Gabigol e Rafaella tiveram os primeiros contatos quando o atacante ainda defendia o Santos, em 2015. Pouco tempo depois, a irmã de Neymar engatou namoro com Lucas Lima, que também atuava na equipe paulista. Após o término com o meia, a influenciadora viveu o primeiro romance mais sério com o atacante, em 2017, quando Gabigol já atuava pela Inter de Milão.

O namoro durou pouco, e os dois se separaram, mas continuaram amigos. Em 2019, pouco antes de Gabigol brilhar nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, o casal voltou a publicar fotos junto, e assumiu o relacionamento em agosto. Após o jogador publicar fotos em uma festa de Anitta, Rafaella exclui as fotos com o atleta. Ao fim daquele ano, o romance chegou ao fim mais uma vez.

Em julho de 2020, os dois foram vistos juntos em eventos, o que acendeu a chama de um possível retorno. O casal só voltou a confirmar o relacionamento novamente em março de 2022, mas alguns meses depois, Gabigol e Rafaella romperam novamente. No ano passado, através do intermédio de Dhiovanna Barbosa, o atacante e a influenciadora retomaram o romance, mas às escondidas.

Neste ano, já separado de Rafaella mais uma vez, Gabigol teria vivido dois romances, com as influenciadoras Julia Rodrigues e Thaisa Carvalho. Agora, ex-jogador do Flamengo e a irmã de Neymar podem ter recomeçado mais um capítulo da história entre os dois. O atacante, que mantém amizade com Neymar, fez o último jogo pelo Rubro-Negro há uma semana, contra o Vitória, no Maracanã.

