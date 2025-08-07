menu hamburguer
Fora de Campo

Memphis faz vídeo com provocação ao Palmeiras após vitória do Corinthians

Times se enfrentaram pela Copa do Brasil

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
19:16
  • Matéria
  • Mais Notícias

Memphis publicou, nesta quinta-feira (7), um vídeo provocando o Palmeiras. O Corinthians eliminou o Alviverde na quarta-feira, um dia antes da publicação, pela Copa do Brasil. No vídeo, o holândes aparece observando um porco dentro de uma caixa.

Veja o vídeo de Memphis:

Palmeiras x Corinthians

Em um jogo digno de Dérbi, com expulsões, intervenção do VAR e muitas confusões, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, e está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Timão agora espera o sorteio na próxima terça-feira para conhecer seu adversário na fase seguinte.

Memphis em ação pelo Corinthians contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0 X 2 CORINTHIANS
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/08/2025 - 21h30
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Matheus Bidu, aos 42' do 1º T e Gustavo Henrique, aos 12' do 2ºT (COR)
🟨 Cartões amarelos: Giay e Flaco López (PAL); Garro, Raniele e Yuri Alberto (COR)
🔴 Cartão vermelho: Aníbal Moreno e Martínez (PAL)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

