Memphis faz vídeo com provocação ao Palmeiras após vitória do Corinthians

Memphis publicou, nesta quinta-feira (7), um vídeo provocando o Palmeiras. O Corinthians eliminou o Alviverde na quarta-feira, um dia antes da publicação, pela Copa do Brasil. No vídeo, o holândes aparece observando um porco dentro de uma caixa.

Veja o vídeo de Memphis:

Palmeiras x Corinthians

Em um jogo digno de Dérbi, com expulsões, intervenção do VAR e muitas confusões, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, e está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Timão agora espera o sorteio na próxima terça-feira para conhecer seu adversário na fase seguinte.

Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/08/2025 - 21h30

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Matheus Bidu, aos 42' do 1º T e Gustavo Henrique, aos 12' do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Giay e Flaco López (PAL); Garro, Raniele e Yuri Alberto (COR)

🔴 Cartão vermelho: Aníbal Moreno e Martínez (PAL)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)