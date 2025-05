Botafogo passa sufoco, mas bate o Carabobo pela Libertadores

Com mais sorte do que o juízo, o Botafogo bateu o Carabobo por 2 a 1 na noite desta terça-feira (6), na Venezuela, e se manteve com boas chances de avançar à próxima fase da Libertadores. Vitinho e Cuiabano (já nos acréscimos) marcaram para o alvinegro, enquanto Aponte fez o gol venezuelano. Com o resultado, o Botafogo se mantém na terceira posição do Grupo A, mas encostado na Universidad de Chile e do Estudiantes, que jogam nesta quarta.

Como foi Carabobo x Botafogo

Com uma série de desfalques, Renato Paiva surpreendeu ao anunciar a escalação. Ele colocou Cuiabano na meia e formou o ataque com Rwan Cruz e Jeffinho ao lado de Igor Jesus, optando por manter jogadores que vinham tendo mais espaço, como Artur e Patrick de Paula, no banco. Mas as escolhas (exóticas) deram algum resultado: no primeiro tempo, o Botafogo foi bastante superior ao Carabobo, criou mais chances e abriu o marcador. Aos 21, Cuiabano chutou da esquerda, Bruera não conseguiu encaixar e Vitinho apareceu para concluir.

No segundo tempo, porém, a história foi outra. Acomodado, o Botafogo viu o Carabobo avançar as suas linhas e passar a maior parte do tempo no campo de ataque. Não havia uma pressão ou chances claras de gol, mas havia uma insistência do time venezuelano em se manter nos arredores da área brasileira. E, numa bola parada, chegou ao empate. Aos 31, Carlos Ramos cobrou escanteio no segundo pau, Pernía ajeitou de cabeça e Aponte chutou para o gol.

Foi só a partir daí que o Botafogo decidiu voltar a jogar. Renato Paiva colocou Allan e Nathan Fernandes e o time recuperou o meio-campo. E foi na base da insistência que o time acabou buscando a vitória. Aos 46, Cuiabano recebeu dentro da área e chutou para o meio do gol, definindo o placar.

O que vem pela frente

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 6 pontos e se manteve na 3ª posição do Grupo A da Libertadores. A equipe está atrás da Universidad de Chile, que lidera com 7, e empatada com Estudiantes, que tem um gol a mais de saldo. La U e Estudiantes se enfrentam em Santiago nesta quarta-feira (7), a partir das 21h (de Brasília). Na próxima rodada, o Botafogo recebe os argentinos no Nilton Santos, na quarta (14). Lanterna do grupo, o Carabobo encara os chilenos, fora de casa, um dia antes.

Vitinho aproveita rebote do goleiro e abre o marcador diante do Carabobo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

CARABOBO 1 X 2 BOTAFOGO

4ª RODADA - LIBERTADORES - GRUPO A

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 6 de maio de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN)

🥅 Gols: Vitinho (22'/1ºT); Aponte (31'/2ºT) e Cuiabano (46'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Rwan Cruz, David Ricardo (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

CARABOBO (Técnico: Diego Merino)

Bruera; Guaramato, Rodríguez, Aponte e Pernía; Pérez (Carlos Ramos), Núñez (Congo) e González; Cañozales, Berríos e Tortolero (Londoño).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Allan); Marlon Freitas (Nathan Fernandes), Gregore e Cuiabano; Jeffinho, Rwan Cruz (Artur) e Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Paul Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Miclíades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)