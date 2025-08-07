Web delira com atuação de jogador do Vasco: ‘Atacante do hexa’
Cruz-Maltino enfrenta o CSA pela Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
A atuação de Rayan em Vasco x CSA, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (7), animou torcedores na web. O atacante marcou um dos gols da partida e ficou em alta no "X". Ainda jovem, internautas se animaram com o futuro do jogador, que se tornou pilar do time do Vasco.
- Fora de Campo
Torcida do Vasco chama atenção na Copa do Brasil: ‘Festa absurda’
Fora de Campo07/08/2025
- Fora de Campo
Eliminação do Palmeiras pelo Corinthians atinge marca recorde na Globo
Fora de Campo07/08/2025
- Fora de Campo
Maestro Júnior defende Wallace Yan e o compara a lenda do Flamengo
Fora de Campo07/08/2025
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Web elogia Rayan, do Vasco
Recepção da torcida chama atenção
Vasco entrou em campo para o confronto com o CSA, nesta quinta-feira (7), em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A recepção da torcida para a entrada do time chamou atenção na web. O Cruz-Maltino vive momento conturbado dentro e fora de campo.
Com Hugo Moura na zaga, o técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para o confronto com o CSA. O defensor ocupa a vaga de João Victor, que foi expulso no jogo de ida.
➡️Vasco enfrenta CSA na Copa do Brasil pensando em retomada no ano e dinheiro nos cofres
Após o empate sem gols no jogo em Alagoas, Vasco e CSA precisam de vitória simples para avançar às quartas de final da competição nacional. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.
- Matéria
- Mais Notícias