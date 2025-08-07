menu hamburguer
Web delira com atuação de jogador do Vasco: ‘Atacante do hexa’

Cruz-Maltino enfrenta o CSA pela Copa do Brasil

Rayan, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o CSA em São Januário
imagem cameraRayan, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o CSA em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
21:27
A atuação de Rayan em Vasco x CSA, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (7), animou torcedores na web. O atacante marcou um dos gols da partida e ficou em alta no "X". Ainda jovem, internautas se animaram com o futuro do jogador, que se tornou pilar do time do Vasco.

Web elogia Rayan, do Vasco

Recepção da torcida chama atenção

Vasco entrou em campo para o confronto com o CSA, nesta quinta-feira (7), em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A recepção da torcida para a entrada do time chamou atenção na web. O Cruz-Maltino vive momento conturbado dentro e fora de campo.

Com Hugo Moura na zaga, o técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para o confronto com o CSA. O defensor ocupa a vaga de João Victor, que foi expulso no jogo de ida.

Após o empate sem gols no jogo em Alagoas, Vasco e CSA precisam de vitória simples para avançar às quartas de final da competição nacional. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

